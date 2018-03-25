Разведчики ЗВО впервые провели отборочный этап соревнований «военное ралли» на бронеавтомобилях

Командам предстояло соревноваться в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км по пересеченной местности.

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Тамбовской области впервые провели отборочный этап соревнований «военное ралли».

5 команд по 7 человек в каждой состязались на армейских грузовиках «Урал», «КамАЗ» , внедорожниках «УАЗ» и впервые на бронеавтомобилях «Тигр».

В состав команды бронеавтомобилей были также включены старшие машин и номер расчета пулемета 7,62 мм ПКТ. Командам предстояло соревноваться в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км по пересеченной местности. Для прокладки маршрута на трассе экипажи используют новейшие навигационные системы «Орион».