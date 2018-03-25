Ещё
Под Волгоградом пятьдесят невидимых снайперов бьют по целям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом пятьдесят невидимых снайперов бьют по целям 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области на полигоне «Прудбой» стартовали очередные практические учения. В этот раз тактику действий отрабатывают лучшие снайперы Южного военного округа. В маск-халатах почти невидимые бойцы уничтожают условные цели.
— Снайперы соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к практическим занятиям, — рассказал V1.ru начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. — По руководством инструкторов они совершенствуют навыки по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке. Маскировка является важнейшей частью боевой деятельности снайпера, искусная, разнообразная и непрерывная маскировка должна сопровождать действия снайпера на поле боя.
Волгоградских снайперов учат искусству видеть то, что обычный стрелок может не заметить. Из различных целей он должен выбрать важнейшие и поразить их. Большое значение имеет скорость принятия решения при выборе объектов для уничтожения.
v1.ru: последние новости
В Волгоградской области отбирают лучших солдат для парада Победы Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню В растаявшем после снегопада Волгограде разлились легендарные лужи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России607
Москвичей предупредили об опасности1
Британии предложили войти в состав РФ83
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение