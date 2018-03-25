Под Волгоградом пятьдесят невидимых снайперов бьют по целям

Волгоградской области на полигоне «Прудбой» стартовали очередные практические учения. В этот раз тактику действий отрабатывают лучшие снайперы Южного военного округа. В маск-халатах почти невидимые бойцы уничтожают условные цели.

— Снайперы соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к практическим занятиям, — рассказал V1.ru начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев . — По руководством инструкторов они совершенствуют навыки по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке. Маскировка является важнейшей частью боевой деятельности снайпера, искусная, разнообразная и непрерывная маскировка должна сопровождать действия снайпера на поле боя.

Волгоградских снайперов учат искусству видеть то, что обычный стрелок может не заметить. Из различных целей он должен выбрать важнейшие и поразить их. Большое значение имеет скорость принятия решения при выборе объектов для уничтожения.