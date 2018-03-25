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Турция испытала первые баллистические ракеты отечественного производства
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Турция испытала первые баллистические ракеты отечественного производства 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Турция провела первые тестовые запуски баллистических ракет местного производства в городе Синоп на севере страны, передает агентство Anadolu.
По данным агентства, в ходе испытаний были запущены ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan.
Как отмечает Anadolu, запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей будет осуществлен в последнем квартале 2018 года. Также в конце года будет произведен запуск ракет с самолета.
Разработкой ракет занимались специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности. Впервые баллистические ракеты были представлены во время XIII Международной выставки продукции оборонной промышленности в Стамбуле.
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