Турция испытала первые баллистические ракеты отечественного производства

По данным агентства, в ходе испытаний были запущены ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan.

Как отмечает Anadolu, запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей будет осуществлен в последнем квартале 2018 года. Также в конце года будет произведен запуск ракет с самолета.