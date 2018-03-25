Одна российская торпеда «Кит» способна потопить вражеский авианосец

Российская торпеда 65−76А «Кит», которая по мощи не имеет аналогов в мире, сможет потопить авианосец противника, если запустить ее с подводной лодки. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на начальника отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеба Тихонова.

Торпеда наша 65−76А калибра 650 миллиметров — самая мощная в мире. Ни у кого таких аналогов нет. Одним изделием можно потопить авианосец

— Глеб Тихонов.

По словам разработчика, «на Западе больше

533-го калибра торпед нет». Он отметил, что «Кит» обладает уникальными характеристиками по скорости, по дальности и по запасу взрывчатки.

В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия

— представитель концерна.

Противокорабельную тепловую дальноходную самонаводящуюся

650-миллиметровую

торпеду 65−76А создали в середине

1980-х годов. На вооружение ее приняли в 1991 году. Ближайшим аналогом российского «Кита» считают американскую торпеду

Mark-48, дальность хода которой в два раза меньше.

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