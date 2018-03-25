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Уникальную посадку российской амфибии «на брюхо» показали на видео
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Уникальную посадку российской амфибии «на брюхо» показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Самарской области прошли экстремальные испытания самолета-амфибии Л-44М, в ходе которых гидросамолет сел «на брюхо», то есть приземлился на заснеженное поле и взлетел с него. Видеозапись опубликовала самарская самолетостроительная компания «Чайка».
В ролике видно, как самолет заходит на посадку, при этом не выпуская шасси или лыжи, а приземлятся фюзеляжем. А после рулежки, то есть выполнения маневров на суше, амфибия взлетает.
Отметим, что многоцелевой самолет-амфибия Л-44М обладает скоростью 250 километров в час при дальности полета в 2500 километров. Максимальная высота полета — 4000 метров. Вместимость — четыре человека.
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