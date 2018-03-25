"У нас была создана торпеда 65-76, которая уникальна по своим характеристикам — по скорости, по дальности и по запасу взрывчатки. В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия", — добавил Тихонов.

Он отметил, что "на Западе больше 533-го калибра торпед нет".