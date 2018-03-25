Одна из старейших оборонных организаций России отмечает 80-летие

Российский РПГ — один из самых узнаваемых оружейных брендов в мире. Именно гранатометы разработки и производства " НПО «Базальт» , которые еще принято называть «убийцы танков», подняли на новый уровень противостояние «брони и снаряда».

Советский гранатомет РПГ-7 был разработан в 1961 году, а в 1968 году создал во Вьетнаме много проблем американской армии. Граната к РПГ-7 с надкалиберной головной частью получила реактивный двигатель в хвостовой части, увеличив дальность выстрела со 150 до 500 метров. Боеголовка пробивала 320-мм броню, что обеспечивало поражение практически всех танков того времени.

РПГ-7 благодаря своей эффективности и убойной силе стал героем голливудских фильмов и компьютерных игр. Он и сегодня практически не сходит с экранов, со страниц газет и журналов, уступая по этому показателю, пожалуй, только автомату Калашникова.

РПГ-7 стоит на вооружении во многих странах и применяется практически во всех локальных войнах. Всего выпущено более 9 млн единиц. РПГ-7 постоянно модернизируется, сегодня уже используется его последняя модификация — РПГ-7В2. К нему разрабатываются все новые и новые выстрелы. Благодаря этому РПГ-7В2 по совокупности тактико-технических характеристик находится на уровне самых лучших образцов. В 2014 году на вооружение был принят новый выстрел ТБГ-7ВЛ с термобарической боевой частью.

РПГ-29: противотанковый «Вампир»

Не менее популярное детище НПО «Базальт» — РПГ-29 — «Вампир», созданный в 1989 году. Его главная цель — преодолевать любую динамическую защиту танка и поражать цель, пробивая броню толщиной в 600 мм и более. Именно этот гранатомет стал главной причиной танковых потерь израильской армии во второй ливанской войне с "Хезболлой" в 2006 году. Тель-Авив подтвердил потерю большого количества танков Merkava, в том числе последней модификации МК-4. Стоимость «Вампира» в десятки раз ниже современного противотанкового ракетного комплекса и в сотни меньше стоимости танка, который РПГ выводит из строя с одного выстрела. РПГ-29 обладает высокой точностью стрельбы и является по существу противотанковой «снайперской винтовкой».

РПГ-32: подарок для короля

На международном рынке вооружения пользуются спросом не только изделия, но и разработки «НПО „Базальт“. По заказу короля Иордании Абдаллы II была осуществлена разработка РПГ-32. В 2011 году, при участии „НПО „Базальт“, организовано ее серийное производство в Иордании . РПГ-32 состоит из пускового устройства и транспортно-пускового контейнера с выстрелом. В нем нет блоков электропитания, хотя система пуска электрическая. Эту функцию исполняет малогабаритный генератор. Многоразовая система позволяет поражать практически все цели на поле боя. Кумулятивный выстрел имеет бронепробиваемость 600 мм и может уничтожать современные танки, снабженные динамической защитой. Выстрел с термобарической головной частью к РПГ-32 эффективно поражает живую силу, в т.ч. укрытую в зданиях и сооружениях, а также не оставляет шанса экипажам БТР и БМП. Боец способен привести РПГ-32 в боевой режим за считаные секунды и вести прицельный огонь с любого положения, в любое время суток.

За разработку РПГ-32 „Базальт“ удостоен медали „Гарантия качества и безопасности“.

РПГ-30: принцип провокации

В настоящее время появились объекты бронетанковой техники, снабженные комплексами не только динамической, но и активной защиты: „Трофи“ ( Израиль ), „Краф“ ( Турция ) и другие. Для поражения таких объектов „Базальт“ разработал и производит реактивную противотанковую гранату РПГ-30, снабженную двумя пусковыми устройствами. В одном контейнере находится основной „убойный“ тандемный кумулятивный боеприпас ПГ-30 калибра 105 мм, а в другом — установлен снаряд „провокатор“. Задача „провокатора“ — отвлечь на себя действие активной защиты танка, буквально на миг опережая противотанковую гранату. Комплекс активной защиты танка, запрограммированный на любую угрозу, срабатывает именно на „провокаторе“, пропуская ПГ-30. Мощный кумулятивный боеприпас довершает уничтожение…

Реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения — первая в мире и пока единственная система противотанкового оружия, способная преодолевать любые известные комплексы активной защиты бронетехники.

Гранатомет против морских диверсантов

НПО „Базальт“ разработало гранатометный комплекс, способный поражать и подводные цели. Речь идет о 45-мм гранатомете ДП-64 „Непрядва“ и боеприпасах к нему. „Непрядва“ гарантированно защитит корабли от нападения боевых пловцов-диверсантов, как на внешних рейдах, так и на открытых участках базирования. Гранатомет можно применять для обеспечения безопасности прибрежной инфраструктуры, морских платформ и других гидротехнических сооружений. Дальность стрельбы ДП-64 составляет 400 метров. Снаряды „Непрядвы“ — фугасные гранаты для поражения пловца-диверсанта и сигнальные для обозначения его местонахождения световым сигналом.

До недавнего времени „Непрядва“ был штучным товаром и изготавливался в небольшом количестве для морской пехоты, ФСБ и противодиверсионных отрядов. Однако сейчас он серийно производится и широко используется в частях военно-морского флота, в т.ч. для вооружения кораблей.

Бомбы против террористов

Гранатометы и боеприпасы к ним — самая известная продукция „НПО „Базальт“, однако отнюдь не единственная. „Базальт“ — это еще и головная организация в России , которая проектирует, производит и утилизирует авиационные бомбы. Здесь у предприятия нет соперников. А его боеприпасы пользуются высоким спросом на мировых рынках вооружения.

В последние годы „НПО „Базальт“ внес немалый вклад в восстановление отечественного производства авиационных средств поражения, которое пришло в упадок за годы перестройки. Сегодня такое производство в России увеличилось почти в десятки раз по сравнению с 2012 годом. „Можно сказать, что большую часть целей удалось достичь“, — заявил генеральный директор объединения Владимир Порхачев. Кроме авиационно-бомбовых средств поражения и гранатометных выстрелов АО „НПО „Базальт“ является разработчиком и производителем минометно-артиллерийских выстрелов к минометам и комбинированным орудиям типа „Нона“, „Вена“.

P. S. Свой 80-летний юбилей „Базальт“ встречает во всеоружии. И это буквально: проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создаются новые образцы вооружения и военной техники, серьезно модернизируются производственные мощности, подбираются высококвалифицированные кадры, молодые специалисты удачно перенимают богатый опыт ветеранов предприятия. Так что высока вероятность, что через несколько лет „базальтовские“ новинки вновь впечатлят заказчиков вооружения и, конечно, разработчиков компьютерных игр с голливудскими режиссерами.