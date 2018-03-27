Новый закон даст стимул российскому судостроению

Александр Шимберг. Законопроект о запрете перевозки нефти, газа и угля, добытых в российской части Арктики, по Северному морскому пути иностранным судам фактически лоббирует интересы российских судостроителей. О законопроекте, возможное скорое внесение которого в правительство вызвало активную дискуссию, пишет обозреватель ИА REGNUM

Проект, в сущности, предполагает использование для перевозки добытых в Арктике углеводородов только судов, произведенных в России . То же относится к ледокольной и лоцманской проводке, каботажу и морским ресурсным исследованиям на шельфе. Как пояснили в Министерстве промышленности и торговли, «весь существующий флот под государственным флагом РФ, то есть все суда, принадлежащие на праве собственности судовладельцам — предприятиям нефтегазового сектора, металлургической отрасли, транспортным компаниям, — могут использоваться до конца сроков эксплуатации».

В министерстве также уточнили:

«Согласно законопроекту (пункт 4 статьи 4), правительство РФ может принимать решения о морских перевозках грузов с использованием судов, построенных за пределами территории РФ».

Это означает, что уже эксплуатирующийся флот, обеспечивающий перевозку сжиженного газа для «Новатэка» по проекту «Ямал — СПГ» и «Арктик СПГ — 2», не попадет под действие обсуждаемого закона. Кроме того, закон оговаривает условие, согласно которому для судов, чья стоимость превышает 1 млрд рублей, возможны исключения.

В целом же закон направлен на поддержку инициативы обязательного хождения судов под российским флагом при каботажном плавании в российских арктических водах. А если хождение под флагом РФ принесет доход в российский же бюджет, то введение правил принадлежности судов при перевозке арктических углеводородов даст стимул отечественному судостроению и может не повредить добывающим отраслям, если не делать резких нововведений и вводить закон в действие постепенно.

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