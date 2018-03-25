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В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
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В России похвастались погубившей «Курск» торпедой 

Lenta.ru 1 час назад
Начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов рассказал, что ни одна страна в мире до сих пор не обладает аналогом советской торпеды 65-76А калибра 650 миллиметров. Интервью с ним было показано в выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», который посвящен подводным лодкам проекта 971 «Щука-Б».
«Одним таким изделием можно потопить авианосец», — отметил Тихонов.
Он добавил, что в «этот комплект входят три торпеды, один прибор гидроакустического противодействия». Какие торпеды Тихонов имел в виду, не уточняется — данное высказывание следовало за закадровым текстом о том, что на подлодках проекта «Щука-Б» размещаются абсолютно разные боеприпасы.
Согласно открытым данным, в состав ВМФ России входят 11 таких подводных лодок. В строю находятся только четыре («Пантера», «Тигр», «Гепард» и «Кузбасс»), шесть ремонтируются, еще одна в резерве.
Торпеда 65-76 была разработана предприятием «Гидроприбор» в 1960-1970-е годы. Ее доработанную версию, 65-76А, приняли на вооружение в 1991-м и тогда же начали ее серийное производство. Стрельбы этими торпедами проводились, в частности, с подлодок проектов 945 «Барракуда» (впоследствии этот проект стал основой для «Щуки-Б») и 949А «Антей».
Представителем последнего проекта является подлодка К-141 «Курск», затонувшая 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Тогда погибли 118 моряков. Согласно официальному отчету, подготовленному генеральным прокурором Владимиром Устиновым, к гибели крейсера привел взрыв учебной торпеды 65-76А, произошедший из-за утечки компонентов топлива боеприпаса. Возникший после взрыва пожар спровоцировал детонацию других торпед в первом отсеке и дальнейшее разрушение нескольких отсеков.
В феврале 2002 года «Русская служба Би-би-си» сообщала со ссылкой на тогдашнего министра промышленности, науки и технологий Илью Клебанова, что командование ВМФ России приняло решение снять с вооружения торпеды семейства 65-76. Владимир Куроедов, в то время командовавший российским флотом, заявлял, что доверие руководителей ВМФ, принимавших эти торпеды на вооружение, оказалось неоправданным. Информацию о возвращении этих боеприпасов на вооружение в открытом доступе найти не удалось.
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