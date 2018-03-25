В России похвастались погубившей «Курск» торпедой

«Одним таким изделием можно потопить авианосец», — отметил Тихонов. Начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов рассказал, что ни одна страна в мире до сих пор не обладает аналогом советской торпеды 65-76А калибра 650 миллиметров. Интервью с ним было показано в выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» , который посвящен подводным лодкам проекта 971 «Щука-Б».

Он добавил, что в «этот комплект входят три торпеды, один прибор гидроакустического противодействия». Какие торпеды Тихонов имел в виду, не уточняется — данное высказывание следовало за закадровым текстом о том, что на подлодках проекта «Щука-Б» размещаются абсолютно разные боеприпасы.

Согласно открытым данным, в состав ВМФ России входят 11 таких подводных лодок. В строю находятся только четыре («Пантера», «Тигр», «Гепард» и «Кузбасс»), шесть ремонтируются, еще одна в резерве.

Торпеда 65-76 была разработана предприятием «Гидроприбор» в 1960-1970-е годы. Ее доработанную версию, 65-76А, приняли на вооружение в 1991-м и тогда же начали ее серийное производство. Стрельбы этими торпедами проводились, в частности, с подлодок проектов 945 «Барракуда» (впоследствии этот проект стал основой для «Щуки-Б») и 949А «Антей».

Представителем последнего проекта является подлодка К-141 « Курск », затонувшая 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Тогда погибли 118 моряков. Согласно официальному отчету, подготовленному генеральным прокурором Владимиром Устиновым , к гибели крейсера привел взрыв учебной торпеды 65-76А, произошедший из-за утечки компонентов топлива боеприпаса. Возникший после взрыва пожар спровоцировал детонацию других торпед в первом отсеке и дальнейшее разрушение нескольких отсеков.