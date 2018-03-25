Квантовые технологии в войсках становятся делом привычным

Вне всякого сомнения, лазерное оружие — самое эффективное в борьбе со скоростными целями, летящими на любых высотах. Не требуются сложные вычисления для упреждения, как при стрельбе зенитными орудиями, и никакой противоракетный маневр цель не спасет, как в случае стрельбы по ней зенитно-ракетными комплексами. Засек вражеский самолет или ракету, навел на нее перекрестье прицела лазерной пушки, и все… Скорость света упреждения не требует.

Правда, не все так просто. Для поражения необходима ясная погода. А главное — требуется огромная энергетика для накачки лазера. В нашей стране вопрос с энергетикой был решен более тридцати лет назад. Советская армия могла стать первой, в составе которой был бы лазерный танк. Батарея лазерных излучателей, стоявшая на базе Т-80, была способна в доли секунды выжечь всю оптику противника в районе прямой видимости. Предполагалось, что на поле боя эта машина уничтожит всю оптику противника, стоящую на его бронетехнике или системах наблюдения и управления.

Танк был полностью испытан, показал высочайшую эффективность, формально его даже приняли на вооружение, но в войсках он так и не появился…

Есть и примеры другого рода. Еще в начале 90-х в России подготовили к применению очень интересный и необходимый войскам комплекс противоснайперской борьбы. Это был достаточно компактный переносной агрегат, включавший круговую систему сканирования и поражения. Лазерный луч невидимого диапазона сканировал местность и мгновенно засекал оптические приборы наведения. На простое «бутылочное» стекло он не реагировал. Место присутствия подозрительной оптики проверялось более детально. Если же шли боевые действия, по чужим прицелам сразу наносился удар мощным лазерным импульсом, который разрушал подозрительную оптику.

Лазерный луч сканировал местность и засекал оптические приборы. На «бутылочное» стекло не реагировал

Наверное, много человеческих жизней было бы сохранено, будь эти системы в войсках, когда началась многолетняя антитеррористическая операция на Северном Кавказе. Но в войсках, как и танки, носимые защитные лазерные системы не появились.

Объяснялось это тем, что международными соглашениями определены пределы допустимой мощности лазерного излучения, используемого в военных целях. Они лежат в диапазоне от 1 мВт до 2,5 мВт на квадратный сантиметр. В этом случае возможна кратковременная потеря зрения, но необратимых последствий для глаза не наступает. Основной запрещающий документ — это «Протокол IV об ослепляющем лазерном оружии (Дополнительный протокол) к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие». Он вступил в силу 13 октября 1995 года, дополнительный протокол был подписан в Вене . В 1999 году Россия ратифицировала этот протокол.

А поскольку антиснайперское лазерное оружие имеет гораздо большую мощность, использовать его с учетом подписанного протокола стало невозможно. Что само по себе странно. Ведь поражается глаз, который смотрит на другого человека через оптический прицел. И получается, что глаз снайпера, повинуясь абстрактному гуманизму, повредить нельзя, а убить человека снайперу не запрещено…

Как бы то ни было, лазерные технологии в войсках применяются все шире и шире — в частности, для целеуказания и точного измерения расстояний. И как боевое оружие лазеры рано или поздно будут использовать — призывающие к гуманизму международные конвенции и договоренности этому вряд ли смогут воспрепятствовать.