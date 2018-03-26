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Летные испытания второго лайнера МС-21 начнутся в мае
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Летные испытания второго лайнера МС-21 начнутся в мае 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 26 мар — РИА Новости. Второй испытательный лайнер МС-21 вышел в воскресенье из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода, его наземные испытания запланированы на апрель, летные — на май, сообщил РИА Новости в понедельник представитель завода.
"Двадцать пятого марта самолет из цеха окончательной сборки передан по технологическому циклу на летно-испытательное подразделение для проведения в апреле наземных предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Летные испытания начнутся в мае текущего года", — сказал РИА Новости представитель Иркутского авиазавода.
Первый испытательный лайнер МС-21 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода 28 мая 2017 года. Полет продолжался 30 минут и проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час. План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, в ходе полета была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. По оценке специалистов летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно. В октябре 2017 года первый опытный самолет МС-21-300 прилетел из Иркутска на аэродром летно-испытательного института им. Громова в Жуковском, где он должен пройти сертификационные испытания. Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300.
МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет превосходит существующие аналоги. Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета вносит крыло из полимерных композиционных материалов.
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