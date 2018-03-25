Армии США показали поражение в конфликте с РФ

Для армии США выпустили пособие о поражении в конфликте с Россией

Кибер-Институт Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в виде комикса, в котором силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией . Об этом сообщает IEEE Spectrum — ежемесячный журнал, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники.

Отмечается, что иллюстрированные пособия созданы для американской армии с целью побудить их задуматься о войнах будущего и о том, как именно должна проводиться подготовка к подобным конфликтам.

По сюжету комикса, в 2027 году Молдавия Румыния решают объединиться и тем самым пересекают "красную линию" России. Напряженность ситуации обостряется тем, что в это время НАТО и Москва проводят учения по разные стороны российской границы. В какой-то момент отдельные войска отклоняются от заранее намеченного плана действий, в бой вступают роботы и начинается полномасштабный конфликт.

"Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии", — пояснила сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта. Битва происходит быстро, поскольку Россия обладает возможностями ведения высокотехнологичной войны. Москва начинает кибератаку, которая поражает беспилотные вооружения противника, а затем атакует танки альянса. Далее по сценарию, спрогнозированному авторами пособия, российские войска захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.

По ее словам, пособие предназначено как для рядовых, так и для молодых офицеров. Ванетта отметила, что формат пособия может показаться необычным, однако комиксы помогают военнослужащим "понять во многом непостижимые вещи".