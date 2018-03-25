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Армии США показали поражение в конфликте с РФ
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Для армии США выпустили пособие о поражении в конфликте с Россией 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: AFP 2018
Кибер-Институт Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в виде комикса, в котором силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией. Об этом сообщает IEEE Spectrum — ежемесячный журнал, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники.
Отмечается, что иллюстрированные пособия созданы для американской армии с целью побудить их задуматься о войнах будущего и о том, как именно должна проводиться подготовка к подобным конфликтам.
По сюжету комикса, в 2027 году Молдавия и Румыния решают объединиться и тем самым пересекают "красную линию" России. Напряженность ситуации обостряется тем, что в это время НАТО и Москва проводят учения по разные стороны российской границы. В какой-то момент отдельные войска отклоняются от заранее намеченного плана действий, в бой вступают роботы и начинается полномасштабный конфликт.
Битва происходит быстро, поскольку Россия обладает возможностями ведения высокотехнологичной войны. Москва начинает кибератаку, которая поражает беспилотные вооружения противника, а затем атакует танки альянса. Далее по сценарию, спрогнозированному авторами пособия, российские войска захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.
"Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии", — пояснила сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта.
По ее словам, пособие предназначено как для рядовых, так и для молодых офицеров. Ванетта отметила, что формат пособия может показаться необычным, однако комиксы помогают военнослужащим "понять во многом непостижимые вещи".
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