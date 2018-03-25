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Завершена постройка второго МС-21-300, предназначенного для летных испытаний
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Завершена постройка второго МС-21-300, предназначенного для летных испытаний 

Министерство промышленности и торговли РФ 47 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация „Иркут“ завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.
При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины.
Завершение сборки второго самолета — важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику, —
сказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Всего в летных испытаниях будет задействовано 4 самолета МС-21-300.
В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.
Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова (г. Жуковский). Самолет для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ.
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