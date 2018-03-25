Ещё
В России разрабатывают проект наследника «Морского змея»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России разрабатывают проект наследника «Морского змея» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сроки реализации проекта пока не известны.
Российские разработчики работают над проектом нового противолодочного самолета, который в перспективе сможет заменить Ил-38, который называют «Морским змеем» и «Убийцей субмарин», сообщили в Авиационном комплекс имени Ильюшина.
«В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа «Ил»», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы компании.
При этом в пресс-службе отметили, что пока рано говорить о сроках реализации проекта, так как нет прямого указания о разработке от Министерства обороны России. Однако в случае необходимости в компании готовы разработать и поставить нужное для повышения обороноспособности страны количество машин.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны рассказали о группировках носителей крылатых ракет В России построен второй самолет МС-21 Курсанты Военно-морского института примут участие в дальнем морском походе из Севастополя во Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России387
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО226
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете100
ИГ устроило внезапную атаку70
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель388
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение