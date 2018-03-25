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В России построен второй самолет МС-21
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В России построен второй самолет МС-21 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Разработчики рассказали, что при производстве нового самолета были учтены результаты тестирования первой опытной машины.
В России завершилось строительство второго опытного самолета МС-21-300, который предназначен для летных испытаний. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Производством самолета занимался Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация „Иркут“, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Разработчики рассказали, что при производстве нового самолета были учтены результаты тестирования первой опытной машины.
»Завершение сборки второго самолета — важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию, развернуть серийное производство и поставить первые лайнеры заказчику», — приводит слова министра официальный сайт корпорации Uacrussia.ru.
Отмечается, что сейчас на заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Также идет изготовление деталей и узлов самолета. Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме в подмосковном Жуковском. Самолет для статических испытаний проходит тестирование в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Всего в испытаниях будет задействовано четыре новых самолета МС-21-300.
Ближне-среднемагистральный МС-21 рассчитан на перевозку до 211 пассажиров. По летно-техническим характеристикам и экономическим показателям он превосходит существующие аналоги. В своем рыночном сегменте будет конкурировать с самолетам Boeing и Airbus.
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