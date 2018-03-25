Спасатели и военные отработали ситуации на случай паводков в России

Силовые ведомства России проводят масштабные учения с участием авиации в связи с опасностью паводков, сообщает «МИР 24».

Представители МЧС Минобороны и Росгвардии отрабатывают навыки взаимодействия ситуационных центров и диспетчерских служб. Перед военными стоит задача не допустить возникновения ЧС во время весенних паводков и пожароопасного летнего сезона.

Всего в тренировках принимают участие около 40 самолетов и более 120 вертолетов.

Паводков в Центральной России синоптики не прогнозируют. Снег сойдет не раньше середины апреля. Плавное потепление позволит избежать подтоплений.

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