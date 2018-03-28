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В Астраханской области расчеты «Искандеров-М» из Кубани готовятся к учебно-боевому пуску ракеты
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В Астраханской области расчеты «Искандеров-М» из Кубани готовятся к учебно-боевому пуску ракеты 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения они совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, комплексах управления и системах технического обеспечения.
С военнослужащими ракетного соединения ЮВО, дислоцированного на Кубани, проводится тактическое учение на полигоне Капустин Яр.
В ходе учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, комплексах управления и системах технического обеспечения.
Ракетчики также отработают алгоритм действий по занятию позиционных районов, развертыванию ОТРК, подготовке и выполнению электронных пусков ракет по различным целям на удалении до 500 км.
На учение привлечено около 300 военнослужащих, задействовано до 40 единиц вооружения и военной техники.
Завершатся тактические учения учебно-боевым пуском ракеты по заглубленному командному пункту условного противника.
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