В Астраханской области расчеты «Искандеров-М» из Кубани готовятся к учебно-боевому пуску ракеты

В ходе учения они совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, комплексах управления и системах технического обеспечения.

С военнослужащими ракетного соединения ЮВО, дислоцированного на Кубани, проводится тактическое учение на полигоне Капустин Яр.

В ходе учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, комплексах управления и системах технического обеспечения.

Ракетчики также отработают алгоритм действий по занятию позиционных районов, развертыванию ОТРК, подготовке и выполнению электронных пусков ракет по различным целям на удалении до 500 км.

На учение привлечено около 300 военнослужащих, задействовано до 40 единиц вооружения и военной техники.

Завершатся тактические учения учебно-боевым пуском ракеты по заглубленному командному пункту условного противника.