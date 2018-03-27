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В Армении инженеры ЮВО завершают подготовку высокогорных полигонов к КШУ
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В Армении инженеры ЮВО завершают подготовку высокогорных полигонов к КШУ 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Они оборудовали дорожное полотно, командные пункты и фортификационные сооружения, провели проверку местности на предмет наличия взрывчатых веществ.
На полигонах Камхуд и Алагяз в Армении военные инженеры российской военной базы завершают подготовку к командно-штабному учению (КШУ) соединения.
Военнослужащие в течение месяца оборудовали дорожное полотно, командные пункты и фортификационные сооружения на полигонах с использованием штатных бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и автомобильной специальной военной техники.
В преддверии выполнения специальных задач на полигонах проведена сплошная очистка местности от взрывчатых веществ с использованием миноискателей «Коршун» и дрессированных минно-розыскных собак. С военнослужащими были проведены инструкторско-методические занятия по соблюдению требований безопасности и доведен порядок обустройства объектов для проведения учений.
В подготовке высокогорных полигонов ЮВО в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих с миннорозыскными собаками и задействовано около 50 единиц военной специальной военной техники.
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