В Армении инженеры ЮВО завершают подготовку высокогорных полигонов к КШУ

Они оборудовали дорожное полотно, командные пункты и фортификационные сооружения, провели проверку местности на предмет наличия взрывчатых веществ.

На полигонах Камхуд и Алагяз в Армении военные инженеры российской военной базы завершают подготовку к командно-штабному учению (КШУ) соединения.

Военнослужащие в течение месяца оборудовали дорожное полотно, командные пункты и фортификационные сооружения на полигонах с использованием штатных бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и автомобильной специальной военной техники.

В преддверии выполнения специальных задач на полигонах проведена сплошная очистка местности от взрывчатых веществ с использованием миноискателей «Коршун» и дрессированных минно-розыскных собак. С военнослужащими были проведены инструкторско-методические занятия по соблюдению требований безопасности и доведен порядок обустройства объектов для проведения учений.

В подготовке высокогорных полигонов ЮВО в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих с миннорозыскными собаками и задействовано около 50 единиц военной специальной военной техники.