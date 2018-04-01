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Разведчики ЮВО организовали засаду на колонну техники условного противника
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Разведчики ЮВО организовали засаду на колонну техники условного противника 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учения, разведгруппы совершили марш-бросок в заданный район, где после прибытия на точку организовали засаду на дороге, ведущей к узлу связи условного противника.
Сегодня на горном полигоне «Дарьял» в Северной Осетии в рамках окружной отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» разведывательные группы Южного военного округа (ЮВО) захватили технику условного противника.
По замыслу учения, разведгруппы совершили марш-бросок в заданный район, где после прибытия на точку организовали засаду на дороге, ведущей к узлу связи условного противника.
В ходе динамической части, разведчики отработали задачи по организации засады на колонну техники «противника» в горной местности, с установкой взрывных устройств, маскировке своих позиций, слаженности действий при блокировании и захвате автомобиля.
Военнослужащие совершили захват автомобиля с целью изъятия важных документов.
Также был выполнен бесшумный подход к наблюдательному пункту и снятие часовых, после чего разведгруппы уничтожили узел связи «условного противника».
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы.
В соревнованиях, которые проходят на полигонах «Дарьял» и «Тарское» в Республике Северная Осетия — Алания, принимает участие более 80 разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО.
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