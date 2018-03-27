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Разведчики ЮВО на учении под Волгоградом учатся действовать в тылу противника
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Разведчики ЮВО на учении под Волгоградом учатся действовать в тылу противника 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание при этом уделяется вопросам индивидуальной подготовки военнослужащих, совершенствованию навыков умелого применения технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач в незнакомой местности.
На полигоне Прудбой под Волгоградом более 100 разведчиков соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения учатся нарушать управление и связь условного противника, устраивать засады и налеты, оборудовать базовый лагерь, отрабатывают другие специальные задачи.
В частности, снайперы оттачивают искусство маскировки на пересеченной местности с использованием природного ландшафта, подручных средств и штатных средств маскировки.
В свою очередь специалисты инженерных подразделений учатся проделывать проходы в минных полях и проволочных заграждениях, встречающихся на маршрутах выдвижения разведгрупп.
Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам индивидуальной подготовки разведчиков, совершенствованию навыков умелого применения вооружения и военной техники, технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.
При обучении разведчиков активно используется опыт применения разведподразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий.
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