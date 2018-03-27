Разведчики ЮВО на учении под Волгоградом учатся действовать в тылу противника

Особое внимание при этом уделяется вопросам индивидуальной подготовки военнослужащих, совершенствованию навыков умелого применения технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач в незнакомой местности.

На полигоне Прудбой под Волгоградом более 100 разведчиков соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения учатся нарушать управление и связь условного противника, устраивать засады и налеты, оборудовать базовый лагерь, отрабатывают другие специальные задачи.

В частности, снайперы оттачивают искусство маскировки на пересеченной местности с использованием природного ландшафта, подручных средств и штатных средств маскировки.

В свою очередь специалисты инженерных подразделений учатся проделывать проходы в минных полях и проволочных заграждениях, встречающихся на маршрутах выдвижения разведгрупп.

Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам индивидуальной подготовки разведчиков, совершенствованию навыков умелого применения вооружения и военной техники, технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

При обучении разведчиков активно используется опыт применения разведподразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий.