На Кубани прошли учения по ликвидации диверсантов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости . Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, приступили к отработке задач по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

По замыслу тактико-специального занятия, диверсанты высадилась в тылу и приступили к ведению разведки и диверсионной деятельности на территории предгорного района Краснодарского края

"Тактические группы спецназа ЮВО совершили марш в район выполнения задачи на бронемашинах «Тигр» и «Рысь», где блокировали условного противника, прорвавшегося на территорию военного аэродрома", — сказал Астафьев.

Для поиска и блокирования средств связи «диверсионно-разведывательной группы» разведчики применили новейшие мобильные средства радиоэлектронной борьбы и комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

В ходе отработки противодиверсионных задач, после получения целеуказаний от беспилотников, разведчики ЮВО провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за группой условного противника. Обнаружив «диверсантов», разведчики организовали засаду и уничтожили группу.

Тактико-специальные занятия проходят на базе одного из военных полигонов края. В мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано свыше 10 единиц военной и специальной техники.