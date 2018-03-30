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На Кубани прошли учения по ликвидации диверсантов
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На Кубани прошли учения по ликвидации диверсантов 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, приступили к отработке задач по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По замыслу тактико-специального занятия, диверсанты высадилась в тылу и приступили к ведению разведки и диверсионной деятельности на территории предгорного района Краснодарского края.
"Тактические группы спецназа ЮВО совершили марш в район выполнения задачи на бронемашинах «Тигр» и «Рысь», где блокировали условного противника, прорвавшегося на территорию военного аэродрома", — сказал Астафьев.
Для поиска и блокирования средств связи «диверсионно-разведывательной группы» разведчики применили новейшие мобильные средства радиоэлектронной борьбы и комплексы с беспилотными летательными аппаратами.
В ходе отработки противодиверсионных задач, после получения целеуказаний от беспилотников, разведчики ЮВО провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за группой условного противника. Обнаружив «диверсантов», разведчики организовали засаду и уничтожили группу.
Тактико-специальные занятия проходят на базе одного из военных полигонов края. В мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано свыше 10 единиц военной и специальной техники.
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