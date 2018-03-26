Более 100 разведчиков оттачивают мастерство на полигоне «Прудбой»

Более 100 разведчиков совершенствуют свои навыки применения вооружения и военной техники, а также технических средств разведки на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, военнослужащие действуют в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные силы. Более 100 разведчиков учатся устраивать засады и налеты, бесшумно брать «языка», оборудовать базовый лагерь, отрабатывают другие специальные задачи. Снайперы оттачивают мастерство маскировки, специалисты инженерных подразделений учатся проделывать проходы в минных полях и проволочных заграждениях.

В рамках обучения используется опыт разведподразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий.