50 снайперов ЮВО повышают мастерство маскировки в Волгоградской области

Снайперы соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области приступили к практическим занятиям по тактической подготовке на полигоне «Прудбой» в рамках полевого выхода.

Снайперы соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области приступили к практическим занятиям по тактической подготовке на полигоне «Прудбой» в рамках полевого выхода.

Под руководством опытных инструкторов, снайперы совершенствуют свои практические навыки по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке.

Маскировка является важнейшей частью боевой деятельности снайпера, искусная, разнообразная и непрерывная маскировка должна сопровождать действия снайпера на поле боя. В ходе практических занятий военнослужащие получат практику использования штатных маскировочных средств и естественных маскировочных средств местности.

Так же снайперов обучают вести наблюдение и поиск целей, так как наблюдение для снайпера это искусство видеть то, что обычный стрелок может не заметить. Из различных целей он должен выбрать важнейшие и поразить их. Большое значение имеет скорость принятия решения при выборе объектов для уничтожения в первую очередь.

Всего к занятиям привлечено более 50 военнослужащих соединения.