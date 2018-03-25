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50 снайперов ЮВО повышают мастерство маскировки в Волгоградской области
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50 снайперов ЮВО повышают мастерство маскировки в Волгоградской области 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Снайперы соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области приступили к практическим занятиям по тактической подготовке на полигоне «Прудбой» в рамках полевого выхода.
Снайперы соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области приступили к практическим занятиям по тактической подготовке на полигоне «Прудбой» в рамках полевого выхода.
Под руководством опытных инструкторов, снайперы совершенствуют свои практические навыки по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке.
Маскировка является важнейшей частью боевой деятельности снайпера, искусная, разнообразная и непрерывная маскировка должна сопровождать действия снайпера на поле боя. В ходе практических занятий военнослужащие получат практику использования штатных маскировочных средств и естественных маскировочных средств местности.
Так же снайперов обучают вести наблюдение и поиск целей, так как наблюдение для снайпера это искусство видеть то, что обычный стрелок может не заметить. Из различных целей он должен выбрать важнейшие и поразить их. Большое значение имеет скорость принятия решения при выборе объектов для уничтожения в первую очередь.
Всего к занятиям привлечено более 50 военнослужащих соединения.
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