Киев назвал украинский флот, оставленный в Крыму, «принесенным в жертву» 

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — пояснили позицию ВМС Украины капитан, добавив, что в этих сложных условиях флоту пришлось действовать фактически самостоятельно, без какой-либо помощи, и в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны.