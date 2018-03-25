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Киев назвал украинский флот, оставленный в Крыму, «принесенным в жертву»
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Киев назвал украинский флот, оставленный в Крыму, «принесенным в жертву» 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — пояснили позицию ВМС Украины капитан, добавив, что в этих сложных условиях флоту пришлось действовать фактически самостоятельно, без какой-либо помощи, и в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны.
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