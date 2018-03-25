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Греция отметит День Независимости
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Греция отметит День Независимости 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сегодня Греческая Республика отмечает главный национальный праздник — День независимости. В воскресенье исполняется 197 лет с начала революции, которая положила начало широкой национально-освободительной войне и привела к потере Османской империей почти 400-летнего господства над Грецией.
По этому случаю в Афинах в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса пройдет масштабный военный парад. Запланирован показ нескольких десятков единиц бронетехники, стоящей на вооружении греческой армии. Перед зданием парламента Греции пройдет национальная гвардия — знаменитые эфзоны. Впервые с 2010 года в небе пролетят военные самолеты: 12 истребителей и 13 вертолетов. Экстренные службы также продемонстрируют свою технику.
В порту Пирей все желающие смогут посетить корабли и подводную лодку военно-морских сил Греции.
В связи с проведением торжественных мероприятий полностью перекрыт центр Афин, оцеплена площадь Синтагма, закрыты ближайшие станции столичного метро.
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