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В Новороссийске прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»
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В Новороссийске прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам мероприятия около трехсот учащихся получили ответы на вопросы о порядке прохождения военной службы, а ряд студентов выразили желание связать свою жизнь после выпуска из колледжа с ВС РФ.
В Новороссийске на базе Колледжа строительства и экономики прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!».
Мероприятие проводилось с целью привлечения выпускников со средне-специальным образованием на военную службу по контракту в частях Южного военного округа (ЮВО).
В ходе акции инструкторы пункта отбора провели агитационную и разъяснительную работу со студентами по порядку оформления документов для заключения контракта с Минобороны Российской Федерации. Также инструктора пункта рассказали студентам об имеющихся в частях и соединениях ЮВО должностях, на которые требуются специалисты со средне-специальным образованием.
По итогам мероприятия около трехсот учащихся получили ответы на вопросы о порядке прохождения военной службы, а ряд студентов выразили желание связать свою жизнь после выпуска из колледжа с Вооруженными Силами Российской Федерации.
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