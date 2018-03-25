В Новороссийске прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»

По итогам мероприятия около трехсот учащихся получили ответы на вопросы о порядке прохождения военной службы, а ряд студентов выразили желание связать свою жизнь после выпуска из колледжа с ВС РФ

Новороссийске на базе Колледжа строительства и экономики прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!».

Мероприятие проводилось с целью привлечения выпускников со средне-специальным образованием на военную службу по контракту в частях Южного военного округа (ЮВО).

В ходе акции инструкторы пункта отбора провели агитационную и разъяснительную работу со студентами по порядку оформления документов для заключения контракта с Минобороны Российской Федерации. Также инструктора пункта рассказали студентам об имеющихся в частях и соединениях ЮВО должностях, на которые требуются специалисты со средне-специальным образованием.

По итогам мероприятия около трехсот учащихся получили ответы на вопросы о порядке прохождения военной службы, а ряд студентов выразили желание связать свою жизнь после выпуска из колледжа с Вооруженными Силами Российской Федерации.