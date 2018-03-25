ВВС Китая проведут боевые учения на западе Тихого океана

ПЕКИН, 25 мар — РИА Новости . Военно-воздушные силы Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) задействуют множество боевых самолётов в учениях в западной части Тихого океана, в том числе бомбардировщики H-6K и истребители Су-30, сообщает официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

"ВВС в ближайшее время направят различные виды боевых самолётов, в том числе Хун-6К и Су-30, которые пролетят над проливов Мияко и начнут совместные боевые учения в западной части Тихого океана, " — говорится в опубликованном заявлении на сайте министерства обороны КНР.

Боевые самолёты также пролетят над акваторией Южно-Китайского моря, выполняя отработку совместного боевого патрулирования. По словам представителя ВВС Китая, манёвры являются практическими действиями ВВС по выполнению своей миссии и повышению боеспособности.

Шэнь Цзинькэ подчеркнул, что ВВС твёрдо помнят свои «задачи исторического значения в новую эпоху, будут расширять стратегический обзор в проведении учений в открытом океане и патрулировании Южно-Китайского моря». Он отметил, что ВВС будут решительно защищать государственной суверенитет, национальную безопасность и гарантировать мирное развитие Китая.

Когда именно начнутся учения и сколько продлятся, не уточняется.