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В ракетном соединении 11-го армейского корпуса БФ реконструированы медпункт и казарма
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В ракетном соединении 11-го армейского корпуса БФ реконструированы медпункт и казарма 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ремонт произведен также в библиотеке и комнате боевой славы части, в жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному.
В ракетном соединении 11-го армейского корпуса Балтийского флота (БФ) реконструированы медпункт и казарма. Отремонтированные помещения после торжественной церемонии открытия осмотрел начальник штаба БФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.
В своем выступлении вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что в этом году в нескольких соединениях флота наряду с плановым перевооружением подготовлена и соответствующая инфраструктура для современной боевой техники. Вместе с тем вводятся в строй новые и капитально отремонтированные здания казарм и медицинского пункта для размещения личного состава, а ремонт имеющегося фонда казарм, штабов, столовых и возведение новых будет продолжен.
Стоит отметить, для ремонта трехэтажной казармы и медицинского пункта применялись самые современные строительные материалы. В ходе капитального ремонта был сохранен первоначальный вид здания, которое гармонирует с оригинальным обликом старого Черняховска.
Отремонтированная жилая казарма отвечает всем существующим в Вооруженных Силах РФ требованиям — в ней есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В бытовых помещениях стоят стиральные машины. Кроме этого, ремонт произведен в библиотеке и комнате боевой славы части. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному.
В обновленной казарме будет размещено более 150 военнослужащих.
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