Жители сирийской Думы призвали боевиков сдаться правительственным войскам

"Кроме того, российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проводятся переговоры о выводе боевиков группировки «Джейш-аль-Ислам» и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Вчера мирные граждане города вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск", — говорится в сообщении.