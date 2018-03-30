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Жители сирийской Думы призвали боевиков сдаться правительственным войскам
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Жители сирийской Думы призвали боевиков сдаться правительственным войскам 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мирные жители города Дума в Сирии вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Кроме того, российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проводятся переговоры о выводе боевиков группировки «Джейш-аль-Ислам» и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Вчера мирные граждане города вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск", — говорится в сообщении.
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