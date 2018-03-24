Ещё
Коалиция США пока не установила контроль над восточным берегом сирийского Евфрата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коалиция США пока не установила контроль над восточным берегом сирийского Евфрата 

360tv.ru 13 минут назад
Фото: 360tv.ru
Курдским подразделениям «Демократических сил Сирии», при активной поддержке сил американской коалиции, пока не удается закрепить свои позиции в юго‐восточном районе сирийской провинции Дейр‐эз‐Зор, сообщило «Федеральное агентство новостей».
Сообщается, что разрозненные отряды террористов продолжают действовать на восточном берегу Евфрата. От Меядина и до  сирийско-иракской
границы замечены многочисленные группы различных вооруженных бандформирований.
В Минобороны РФ ранее также подтвердили сообщения, что на восточном берегу Евфрата в Сирии продолжают действовать боевики и сторонники ИГ*. Уточняется, что сообщения о новых массированных атаках американской коалиционной авиации по районам Хаджина, Сусы,
Аш-Шафаа
Абу-Хасана
Аль-Мильх
свидетельствуют о том, что курдские «партнерские силы» покинули данные территории во избежание «дружеского огня».
Ранее сообщалось, что в окрестностях населенного пункта Хаджин сторонники ИГ* продолжали вести ожесточенные бои с «Демократическими силами Сирии». В результате чего, коалиционные силы понесли значительные потери.
* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная в России.
Официальный представитель коалиционных сил США в Сирии Райан Диллон сообщил, что американские подразделения не принимают прямого участия в боевых действиях. Военнослужащие США выступают исключительно «в роли советников».
360tv.ru: последние новости
Минобороны рассказало о группировках носителей крылатых ракет Пентагон признался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России Военачальники России и НАТО договорились о личной встрече
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России215
Умерла первая победительница «Евровидения»7
Премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне148
Схватка собак и гиен попала на видео18
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов148
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение