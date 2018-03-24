Коалиция США пока не установила контроль над восточным берегом сирийского Евфрата

Курдским подразделениям «Демократических сил Сирии», при активной поддержке сил американской коалиции, пока не удается закрепить свои позиции в юго‐восточном районе сирийской провинции Дейр‐эз‐Зор, сообщило « Федеральное агентство новостей ».

Сообщается, что разрозненные отряды террористов продолжают действовать на восточном берегу Евфрата. От Меядина и до сирийско-иракской

границы замечены многочисленные группы различных вооруженных бандформирований.

Минобороны РФ ранее также подтвердили сообщения, что на восточном берегу Евфрата в Сирии продолжают действовать боевики и сторонники ИГ*. Уточняется, что сообщения о новых массированных атаках американской коалиционной авиации по районам Хаджина, Сусы,

Аш-Шафаа

Абу-Хасана

Аль-Мильх

свидетельствуют о том, что курдские «партнерские силы» покинули данные территории во избежание «дружеского огня».

Ранее сообщалось, что в окрестностях населенного пункта Хаджин сторонники ИГ* продолжали вести ожесточенные бои с «Демократическими силами Сирии». В результате чего, коалиционные силы понесли значительные потери.