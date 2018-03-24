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В Мурманской области без тепла оставили базу атомных подводных лодок
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В Мурманской области без тепла оставили базу атомных подводных лодок 

Newsru.com 22 минуты назад
Фото: Newsru.com
Более 10 тысяч жителей военного городка Заозерск в Мурманской области остались в субботу без горячего водоснабжения и тепла, сообщает
FlashNord
со ссылкой на источник в местной администрации. Заозерск — военный город, обслуживающий базу атомных подводных лодок у границы с Норвегией.
Собеседник агентства сообщил, что «на котельной из-за аварии вышли из строя котлы. По его словам, это не первая авария на котельной в ЗАТО.
По данным мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в районе городка составляет минус 8-10 градусов.
Заозёрск — город близ губы Западная Лица Мотовского залива Баренцева моря. Находится на расстоянии 120 км от Мурманска в 45 км от границы России с Норвегией. Город основан в 1958 году как база подводных лодок „Западная Лица“.
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