В Мурманской области без тепла оставили базу атомных подводных лодок

Более 10 тысяч жителей военного городка Заозерск в Мурманской области остались в субботу без горячего водоснабжения и тепла, сообщает

со ссылкой на источник в местной администрации. Заозерск — военный город, обслуживающий базу атомных подводных лодок у границы с Норвегией

Собеседник агентства сообщил, что «на котельной из-за аварии вышли из строя котлы. По его словам, это не первая авария на котельной в ЗАТО.

По данным мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в районе городка составляет минус 8-10 градусов.