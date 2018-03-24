Ещё
База атомных подводных лодок в Мурманской области осталась без тепла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

База атомных подводных лодок в Мурманской области осталась без тепла 

Фонтанка.Ру 2 часа назад
Более 10 тысяч жителей военного городка Заозерск в Мурманской области остались в субботу без горячего водоснабжения и тепла, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в местной администрации. Заозерск — военный город, обслуживающий базу атомных подводных лодок у границы с Норвегией.
Собеседник агентства сообщил, что «на котельной из-за аварии вышли из строя котлы. По его словам, это не первая авария на котельной в ЗАТО.
По данным мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в районе городка составляет минус 8-10 градусов.
Заозёрск — город близ губы Западная Лица Мотовского залива Баренцева моря. Находится на расстоянии 120 км от Мурманска в 45 км от границы России с Норвегией. Город основан в 1958 году как база подводных лодок „Западная Лица“.
Это неполный текст новости
Фонтанка.Ру: последние новости
В Ленобласти армию подняли по тревоге Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим вооруженными силами НАТО Российские штурмовики в Киргизии нанесли ракетный удар по условному лагерю боевиков
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России215
Умерла первая победительница «Евровидения»7
Премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне148
Схватка собак и гиен попала на видео18
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов148
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение