В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прошла информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

В ее рамках была организована выставка стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, бронеавтомобилей «Тигр» и «Рысь», ЗРПК «Панцирь-С1».

Военная академия материально-технического обеспечения, Михайловская военная артиллерийская академия, Краснодарское высшее военное училище и другие военные высшие учебные заведения Санкт-Петербурга , осуществляющие подготовку военных кадров по 50 специальностям высшего и среднего профессионального образования, совместно с военнослужащими Западного военного округа (ЗВО) провели информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!».

Акция была направлена на информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных учреждений, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны России , военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны.

В Атриуме от каждого вуза были оборудованы интерактивные выставочные площадки. Преподаватели, курсанты и выпускники учебных заведений рассказали всем желающим о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся. Тут же можно было пройти и первичное профессионально-психологическое тестирование и определить свою годность к тем или иным воинским специальностям.

На территории Петропавловской крепости прошло военно-патриотическая демонстрация подразделений ЗВО с выставкой стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также бронеавтомобилей «Тигр», «Рысь» и самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

В течение всего дня работала полевая кухня, где все желающие могли отведать настоящей солдатской каши.