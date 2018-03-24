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В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прошла информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прошла информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ее рамках была организована выставка стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, бронеавтомобилей «Тигр» и «Рысь», ЗРПК «Панцирь-С1».
Военная академия материально-технического обеспечения, Михайловская военная артиллерийская академия, Краснодарское высшее военное училище и другие военные высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, осуществляющие подготовку военных кадров по 50 специальностям высшего и среднего профессионального образования, совместно с военнослужащими Западного военного округа (ЗВО) провели информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!».
Акция была направлена на информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных учреждений, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны России, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны.
В Атриуме от каждого вуза были оборудованы интерактивные выставочные площадки. Преподаватели, курсанты и выпускники учебных заведений рассказали всем желающим о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся. Тут же можно было пройти и первичное профессионально-психологическое тестирование и определить свою годность к тем или иным воинским специальностям.
На территории Петропавловской крепости прошло военно-патриотическая демонстрация подразделений ЗВО с выставкой стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также бронеавтомобилей «Тигр», «Рысь» и самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
В течение всего дня работала полевая кухня, где все желающие могли отведать настоящей солдатской каши.
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