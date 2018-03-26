Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

В агитационном пункте вуза преподаватели, офицеры и курсанты академии отвечали на вопросы, предоставляли справочные материалы о прохождении военной службы по контракту и о порядке поступления в академию.

Командование, офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии приняли активное участие в информационно-пропагандистской акции «Есть такая профессия — Родину защищать» в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Представители Михайловской военной артиллерийской академии в рамках акции эффективно реализовали возможность заинтересовать информацией о своём роде войск — Ракетных войсках и артиллерии, о том, как стать офицером — ракетчиком и артиллеристом, о порядке поступления в академию, военной службе по контракту в соединениях и частях Ракетных войск и артиллерии.

В агитационном пункте академии преподаватели, офицеры и курсанты академии отвечали на вопросы, предоставляли справочные материалы о прохождении военной службы по контракту и о порядке поступления в Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Благодаря выступлениям офицеров, видеофильмам об академии, рассказам курсантов о личных впечатлениях, связанных с учебой и жизнью в академии, участники события узнали много интересного о военной образовательной организации.

Участники акции смогли также определить свою пригодность к тем или иным воинским специальностям, пройдя первичное профессионально-психологическое тестирование.