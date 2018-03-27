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Команда Михайловской военной артиллерийской академии в пятый раз подряд стала победителем среди вузов Сухопутных войск по армейскому рукопашному бою
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Команда Михайловской военной артиллерийской академии в пятый раз подряд стала победителем среди вузов Сухопутных войск по армейскому рукопашному бою 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тренирует её очень авторитетный в мире боевых единоборств человек –— двукратный чемпион Европы по боевому самбо, победитель мирового первенства по боевому самбо майор Иван Давиденко.
Сборная команда Михайловской военной артиллерийской академии вернулась из Казани, где проходила спартакиада высших военно-учебных заведений и учебных центров Сухопутных войск (СВ) по армейскому рукопашному бою (АРБ), с очередной победой.
Во всех весовых категориях по результатам поединков в личном первенстве бойцы — михайловцы заняли победные и призовые места.
Первое место в весовой категории 75 кг занял курсант Теймураз Гуриев. В остальных шести весовых категориях заняли вторые места: ефрейтор Олег Адучиев, старший лейтенант Артем Иванов, ефрейтор Егор Белоношко, младший Сержант Александр Хмара, курсанты Владимир Иванов и Сурхай Балгишиев.
Тренирует команду очень авторитетный в мире боевых единоборств человек –— заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы по боевому самбо, победитель мирового первенства по боевому самбо, преподаватель кафедры физической подготовки майор Иван Давиденко.
Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил команду и их тренера с достигнутым успехом и пожелал дальнейших спортивных достижений.
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