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В Новороссийском гарнизоне прошли занятия с подразделениями военной полиции по противодействию терроризму и охране объектов
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В Новороссийском гарнизоне прошли занятия с подразделениями военной полиции по противодействию терроризму и охране объектов 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе динамических розыгрышей военные полицейские отработали вопросы организации охраны военных объектов, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению условных ДРГ.
С военнослужащими подразделений военной полиции Новороссийского гарнизона прошли занятия по противодействию терроризму и охране объектов Минобороны России.
В ходе динамических розыгрышей военные полицейские отработали вопросы организации охраны военных объектов, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведовательных групп (ДРГ) условного противника, пытавшихся осуществить проникновение на охраняемые объекты.
В различных условиях обстановки были отработаны элементы задержания и конвоирования условных диверсантов.
Подобные учебные мероприятия проводятся регулярно и направлены на выработку слаженности действий у личного состава подразделений военной полиции в различных условиях обстановки с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств.
В ходе проведения мероприятия для создания обстановки, приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.
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