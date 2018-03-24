В Новороссийском гарнизоне прошли занятия с подразделениями военной полиции по противодействию терроризму и охране объектов

В ходе динамических розыгрышей военные полицейские отработали вопросы организации охраны военных объектов, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению условных ДРГ.

С военнослужащими подразделений военной полиции Новороссийского гарнизона прошли занятия по противодействию терроризму и охране объектов Минобороны России

В ходе динамических розыгрышей военные полицейские отработали вопросы организации охраны военных объектов, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведовательных групп (ДРГ) условного противника, пытавшихся осуществить проникновение на охраняемые объекты.

В различных условиях обстановки были отработаны элементы задержания и конвоирования условных диверсантов.

Подобные учебные мероприятия проводятся регулярно и направлены на выработку слаженности действий у личного состава подразделений военной полиции в различных условиях обстановки с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств.

В ходе проведения мероприятия для создания обстановки, приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.