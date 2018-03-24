Более 200 курсантов совершат переход на «Перекопе»

"Планируется, что 1 апреля учебный корабль "Перекоп" выйдет из Севастополя и начнет движение по утвержденному маршруту. Поход продлится два месяца, в ходе которых курсанты Морского корпуса Петра пройдут полный курс морской практики", — уточнили в Минобороны.

Курсанты прибудут из Санкт-Петербурга и вселятся на борт учебного корабля "Перекоп" 26 марта. В течение недели они пройдут предпоходовую подготовку, которая включает в себя ряд обязательных корабельных тренировок и учений по знанию корабельного расписания, боевых постов, учебных штурманских классов, действий по прохождению проливов и борьбе за живучесть.