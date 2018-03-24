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В Минобороны рассказали о новой разведывательной системе
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В Минобороны рассказали о новой разведывательной системе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы ведутся в Вооруженных силах РФ, она позволит более чем в два раза сократить время и увеличить точность поражения целей, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.
"Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи — от разведки до поражения цели. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия", — подчеркнул он.
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 Ещё 5 источников 
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