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Беспилотники, роботы и лазеры: армия России ставит на технологии в войне будущего
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Беспилотники, роботы и лазеры: армия России ставит на технологии в войне будущего 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Согласно теории и практике общевойскового боя современный конфликт предполагает, прежде всего, войну технологий. А с появлением высокоточного оружия, боеспособность вооруженных сил напрямую зависит от точности и скорости передаваемой разведывательной информации, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.
Особенности конфликтов будущего
В Генштабе России рассказали о средствах ведения войны в среднесрочной перспективе. По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, основными особенностями конфликтов будущего станет широкое применение высокоточных вооружений, а также лазерных, космических и роботизированных технологий. При этом особая роль в противостоянии, по его мнению, будет отведена системам связи, разведки и навигации.
«Развитие вооруженных сил всегда связано с внедрением новых технологий. Согласно теории и практике общевойскового боя современный конфликт предполагает, прежде всего, войну технологий. А с появлением высокоточного оружия, боеспособность вооруженных сил напрямую зависит от точности, оперативного анализа данных и скорости передаваемой разведывательной информации.
У военных существует аксиома, согласно которой солдат воюет тем оружием, которое у него сейчас под рукой. Именно поэтому мы пошли на реформу наших вооруженных сил, главная задача которой заключалась не только обнаружить раньше, бить дальше и точнее, но еще и в способности наладить управления сложными и высокотехнологичными видами вооружений», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.
По словам Леонкова, сейчас все управление у нас завязано на цифру, при этом армия продолжает получать новые виды вооружений и военной техники, включая лазеры, беспилотники, наземные и подводные боевые роботы. Как ранее обратил внимание военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский, те же роботы сегодня особенно активно используются при решении задач разминирования и противодействии самодельным взрывным устройствам.
Роботы, связь и высокоточное оружие
В вопросе внедрения боевых роботов российская армия занимает передовые позиции. Более того, наши роботизированные платформы уже прошли успешную обкатку в боевых условиях. Например, боевые роботы «Платформа-М» и «Аргус» были использованы в ходе военных действий против террористических группировок в Сирии. С этого момента у нас появились новые машины — «Соратник», «Уран-9» и комплекс «Нерехта».
Как отмечает Леонков, отдельное внимание Минобороны уделяет современным средствам связи, обработки и анализа информации, что позволяет командирам на поле боя получить максимально полную информацию. Современные войны ведутся в так называемом едином информационно-коммуникационном пространстве, предполагающем управление вооруженными силами через единую распределенную сеть. Такой подход дает максимальный эффект при применении высокоточного оружия.
«Конечно, высокоточные боеприпасы имеют ряд преимущества, позволяя чуть ли не с первого выстрела уничтожать цель, но если эту технологию совершенствовать, то можно прийти к очень интересным результатам. Например, наши специалисты научились модернизировать авиационные бомбы таким образом, что по сути превратили их в высокоточное оружие, сэкономив значительные средства. Такой инновационный подход и дает нашим военным те комплексы, которыми по праву гордится вся страна», — резюмирует военный эксперт.
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