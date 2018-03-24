Военные обнаружили беспилотник над над воинской частью под Харьковом

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости . Украинские военнослужащие обнаружили беспилотный летательный аппарат над воинской частью в Харьковской области, его владельцев задержали, сообщила в субботу пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины

"Вчера, 23 марта, около 22.45 (23.45 мск) внутренний патруль военной части Воздушных сил ВС Украины, которая дислоцируется в Харьковской области, обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией указанного военного объекта", — говорится в сообщении командования в Facebook.