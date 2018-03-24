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Военные обнаружили беспилотник над над воинской частью под Харьковом
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Военные обнаружили беспилотник над над воинской частью под Харьковом 

РИА Новости 48 минут назад
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие обнаружили беспилотный летательный аппарат над воинской частью в Харьковской области, его владельцев задержали, сообщила в субботу пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.
"Вчера, 23 марта, около 22.45 (23.45 мск) внутренний патруль военной части Воздушных сил ВС Украины, которая дислоцируется в Харьковской области, обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией указанного военного объекта", — говорится в сообщении командования в Facebook.
Отмечается, что военные задержали владельцев дрона и передали сотрудникам правоохранительных органов.
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