Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебно-материальной базой одного из старейших военных учебных заведений России, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов, образцами стрелкового оружия и военной формы одежды.
В Военной академии РВСН имени Петра Великого пройдет День открытых дверей.
Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебно-материальной базой одного из старейших военных учебных заведений России, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов, образцами стрелкового оружия и военной формы одежды.
Гости академии получат ответы на вопросы об особенностях организации приема в военный вуз, прохождения медицинского освидетельствования кандидатов на поступление, определения их профессиональной пригодности, оценки уровня физической подготовленности.