В Военной академии РВСН имени Петра Великого пройдет День открытых дверей

Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебно-материальной базой одного из старейших военных учебных заведений России , условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов, образцами стрелкового оружия и военной формы одежды.

В Военной академии РВСН имени Петра Великого пройдет День открытых дверей.

Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебно-материальной базой одного из старейших военных учебных заведений России, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов, образцами стрелкового оружия и военной формы одежды.

Гости академии получат ответы на вопросы об особенностях организации приема в военный вуз, прохождения медицинского освидетельствования кандидатов на поступление, определения их профессиональной пригодности, оценки уровня физической подготовленности.