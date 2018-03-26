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В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошел День открытых дверей
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В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошел День открытых дверей 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии проняло участие более 560 человек: учащиеся выпускных классов школ и средних профессиональных учебных заведений из различных областей России.
24 марта 2018 года в Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Балашиха, Московская область) состоялся День открытых дверей.
Основной целью мероприятия было проведение агитационно-разъяснительной работы среди потенциальных кандидатов для поступления в академию.
В мероприятии проняло участие более 560 человек: учащиеся выпускных классов школ и средних профессиональных учебных заведений из различных областей России.
Участникам Дня открытых дверей был продемонстрирован фильм об истории, становлении и достижениях академии. Перед будущими абитуриентами и их родителями выступили: заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник Николай Лишай, начальники кафедр, осуществляющих набор в 2018 году, члены приемной комиссии. В ходе мероприятия были доведены основные требования к абитуриентам, а также порядок и условия поступления в академию.
Будущие абитуриенты познакомились с обновленной инфраструктурой учебного заведения.
Преподаватели академии провели лекцию об отечественном боевом ракетостроении и истории создания Ракетных войск стратегического назначения в единственной в мире аудитории, где курсанты изучают устройство и эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет в разное время стоявших на боевом дежурстве в РВСН.
Также гостей познакомили со спортивных кластером академии, включающим универсальный и физкультурно –оздоровительный комплексы, которые предоставляют больший спектр возможностей для занятий спортом.
Кроме этого, гости смогли оценить социально-бытовые условия обучения и проживания курсантов.
Военная академия РВСН имени Петра Великого готовит офицеров с высшим образованием по уникальным наукоемким специальностям: испытание летательных аппаратов, навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, тепло и электрообеспечение специальных технических систем, и другим. В 2018 году ряды академии и ее филиала в Серпухове планируется принять около 1000 человек. Кроме этого, будет осуществлен набор 10 девушек по специальности — применение и эксплуатация систем специального назначения.
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