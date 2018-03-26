В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошел День открытых дверей

В мероприятии проняло участие более 560 человек: учащиеся выпускных классов школ и средних профессиональных учебных заведений из различных областей России

Основной целью мероприятия было проведение агитационно-разъяснительной работы среди потенциальных кандидатов для поступления в академию.

В мероприятии проняло участие более 560 человек: учащиеся выпускных классов школ и средних профессиональных учебных заведений из различных областей России.

Участникам Дня открытых дверей был продемонстрирован фильм об истории, становлении и достижениях академии. Перед будущими абитуриентами и их родителями выступили: заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник Николай Лишай, начальники кафедр, осуществляющих набор в 2018 году, члены приемной комиссии. В ходе мероприятия были доведены основные требования к абитуриентам, а также порядок и условия поступления в академию.

Будущие абитуриенты познакомились с обновленной инфраструктурой учебного заведения.

Преподаватели академии провели лекцию об отечественном боевом ракетостроении и истории создания Ракетных войск стратегического назначения в единственной в мире аудитории, где курсанты изучают устройство и эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет в разное время стоявших на боевом дежурстве в РВСН.

Также гостей познакомили со спортивных кластером академии, включающим универсальный и физкультурно –оздоровительный комплексы, которые предоставляют больший спектр возможностей для занятий спортом.

Кроме этого, гости смогли оценить социально-бытовые условия обучения и проживания курсантов.