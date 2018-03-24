Полигон ПВО в Краснодарском крае активно готовится к первым отборочным этапам конкурса «Чистое небо-2018»

Будет обновлен маршрут соревнований, построены дополнительные огневые рубежи и мишенные поля, а также оборудованы различные препятствия — брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.

В Южном военном округе (ЮВО) на базе Учебного центра противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск, дислоцированного в Краснодарском крае , началась подготовка полигона к проведению окружного этапа конкурса «Чистое небо-2018» в рамках Армейских международных игр-2018.

В текущем году специалистам противовоздушной обороны предстоит состязаться в поражении ракет-мишеней из 23-мм зенитных установок ЗУ-23, установленных на армейских грузовиках.

Также участники конкурса выполнят стрельбы из переносных зенитных ракетных комплексов по различным мишеням, в том числе движущимся, а также проведут соревнования в вождении бронетранспортеров.

В ходе подготовки к состязаниям на специально оборудованном участке морского побережья полигона Ейский будет обновлен маршрут соревнований, построены дополнительные огневые рубежи и мишенные поля, а также оборудованы различные препятствия — брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.

Окружной этап конкурса состоится в середине апреля, всеармейский — во второй половине июня, а международные соревнования, по сложившейся традиции, — в начале августа. Все этапы пройдут на базе Учебного центра противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск, дислоцированного в Краснодарском крае.