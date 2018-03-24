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Без шасси на снег: опубликовано видео испытаний российского самолета-амфибии
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Без шасси на снег: опубликовано видео испытаний российского самолета-амфибии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Л-44М с новой формой лодки смог сесть на снег, не выпуская шасси.
Самолетостроительная компания «Чайка» провела первые зимние испытания многоцелевого самолета-амфибии Л-44М с новой лодкой.
Видеозаписи были опубликованы на сайте компании.
В первой части испытания пилоты, заходя на посадку, «проскользили» днищем лодки по снегу и поняли самолет обратно в небо. Во второй части Л-44М приземлился без шасси на снег.
В октябре прошлого года прошли испытания самолета-амфибии с новой формой лодки на воде, сообщили в компании.
Самолет-амфибия Л-44М представляет собой двухмоторный свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом и убираемым трехопорным шасси с хвостовым колесом.
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