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В условиях весеннего гололёда водители ЗВО проходят экспресс-курс по программе экстремального вождения
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В условиях весеннего гололёда водители ЗВО проходят экспресс-курс по программе экстремального вождения 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 1000 военнослужащих-водителей соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Ленинградской области, проходят специальный экспресс-курс по программе экстремального вождения.
Более 1000 военнослужащих-водителей соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Ленинградской области, проходят специальный экспресс-курс по программе экстремального вождения.
В рамках специальной подготовки основное внимание уделяется отработке приемов безаварийной езды в зимний период.
Для военнослужащих проводятся лекции об особенностях управления транспортным средством в условиях гололеда, заснеженности дорог, плохой видимости и резко изменяющихся погодных условий.
По итогам теоретической части водители сдают экзамен на знание материальной части эксплуатируемого вооружения и военной техники (ВВТ) и особенностей управления в зимнее время, а также решают задачу по выводу автомобиля из смоделированной аварийной ситуации.
В ходе практической тренировки по контраварийному вождению военнослужащие отрабатывают действия по безопасному ускорению и торможению в сложных погодных условиях и технику маневрирования в условиях гололёда.
По итогам занятий каждый водитель сдаст зачеты по теоретической и практической подготовке. Такие же занятия пройдут в соединениях и воинских частях дислоцированных в Московской, Нижегородской, Курской и Смоленской областях.
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