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Франция испытает загоризонтный радар
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Франция испытает загоризонтный радар 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Франция начала испытания прототипа загоризонтной радиолокационной станции. Как сообщает издание Defense News, этим занимается компания Onera, назвавшая разработку DRTLP.
Загоризонтные радары наблюдают за воздушным пространством на больших расстояниях, вплоть до тысяч километров — за пределами радиогоризонта. Отсюда они и получили такое название. А «видят» они так далеко потому, что в отличие от обычных радаров используют эффект отражения коротких радиоволн — от трех до 30 мегагерц. Их главная цель — предупреждение о ракетном нападении.
При испытаниях французского радара используют технологии, выполненные в масштабе 1 к 8. Высота радара — двадцать метров. Он находится в Бискароссе — это на юго-западе Франции, где располагается ракетный исследовательский полигон.
Испытания проведут поэтапно. Сначала проверят станцию на способность обнаруживать баллистические ракеты и рассчитывать их точки попадания. На втором этапе посмотрят, как станция будет обнаруживать и сопровождать спутники. По итогам, Генеральная дирекция по вооружению Франции примет решение о производстве полноразмерного радара.
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