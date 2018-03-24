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Завершился первый раунд переговоров по проведению совместного россий-ско-монгольского учения «Селенга-2018»
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Завершился первый раунд переговоров по проведению совместного россий-ско-монгольского учения «Селенга-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных сил Монголии подписали протокол, в котором утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учения.
В городе Улан-Удэ завершилась планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018».
Представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных сил Монголии подписали протокол, в котором утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учения.
В завершении визита для монгольской делегации было организовано посещение центра Буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана.
Проведение очередной конференция спланировано на июнь текущего года на территории Монгольской Республики.
Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2018» стартует в конце сентября на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.
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