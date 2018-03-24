Завершился первый раунд переговоров по проведению совместного россий-ско-монгольского учения «Селенга-2018»

Представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных сил Монголии подписали протокол, в котором утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учения.

городе Улан-Удэ завершилась планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018».

Представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных сил Монголии подписали протокол, в котором утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учения.

В завершении визита для монгольской делегации было организовано посещение центра Буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана.

Проведение очередной конференция спланировано на июнь текущего года на территории Монгольской Республики.