Завершился первый раунд переговоров по проведению совместного россий-ско-монгольского учения «Селенга-2018» 

Представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных сил Монголии подписали протокол, в котором утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учения.
В городе Улан-Удэ завершилась планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018».
Представители Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных сил Монголии подписали протокол, в котором утвердили порядок перемещения войск, место и сроки проведения учения.
В завершении визита для монгольской делегации было организовано посещение центра Буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана.
Проведение очередной конференция спланировано на июнь текущего года на территории Монгольской Республики.
Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2018» стартует в конце сентября на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.