В Санкт-Петербурге проходит учебно-методический сбор с военными юристами

Специалисты юрслужбы обсудят вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, проблемы повседневной деятельности юристов военного ведомства и пути их решения, выработают рекомендации для активизации правовой работы в войсках.

Санкт-Петербурге проходит сбор должностных лиц юридической службы Балтийского флота, объединений, соединений, воинских частей, организаций и учреждений, дислоцирующихся на территории Западного военного округа (ЗВО).

Специалисты юридической службы обсудят актуальные вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, проблемы повседневной деятельности юристов военного ведомства и пути их решения, выработают рекомендации для активизации правовой работы в войсках.

В период сбора будут проведены учебно-методические занятия с руководителями управлений правового обеспечения видов и родов войск, с юрисконсультами военных комиссариатов и органов военного управления, которые призваны повысить квалификацию военных юристов, продемонстрировать передовые формы и методы работы по правовому обеспечению деятельности войск округа, социальной защите военнослужащих, гражданского персонала, ветеранов военной службы и членов их семей.

Участники сбора смогут поделиться с коллегами правоприменительной практикой на местах, что исключительно важно, с учетом меняющейся нормативно-правовой базы.

Всего в двухдневной работе учебно-методического занятия принимает участие более 200 военных юристов Западного военного округа.