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В России завершают разработку беспилотных летательных комплексов
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В России завершают разработку беспилотных летательных комплексов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Разработка многоцелевых беспилотных летательных комплексов, которые позволят решать не только разведывательные, но и ударные задачи, завершается в России, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, росту эффективности огневого поражения способствует развитие системы применения беспилотных летательных аппаратов.
"В настоящее время завершается разработка перспективных многоцелевых комплексов. Поступление их на вооружение позволит выполнять не только разведывательные, но и ударные задачи там, где применение других средств будет затруднено или менее эффективно", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.
Он также рассказал, что с учетом постоянного расширения масштабов использования радиоэлектронных средств разного назначения осуществляется развитие сил и средств борьбы с ними.
"Войска оснащаются комплексами радиоэлектронной борьбы с воздушно-космическими средствами, системами навигации и цифровой радиосвязи. Совершенствуются средства противодействия высокоточному оружию", — подчеркнул начальник Генштаба.
По его словам, также осуществляется сбалансированное развитие наземных, воздушных и морских компонентов системы радиоэлектронной борьбы.
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