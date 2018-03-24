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Российская армия уже получает оружие на новых физических принципах
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Российская армия уже получает оружие на новых физических принципах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские военные уже получают перспективные комплексы противодействия применению беспилотников, в том числе и основанные на новых физических принципах. Об этом рассказал на военно-практической конференции в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил глава Генштаба, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, масштабы использования беспилотных летательных аппаратов растут, а поразить их существующими средствами ПВО трудно, что и диктует необходимость эффективной системы противодействия. Перспективные комплексы противодействия применению беспилотников, в том числе основанные на новых физических принципах, разрабатываются и уже начали поступать в войска, отметил Герасимов.
Также в нынешнем году начнутся поставки комплектов автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене в мотострелковые и танковые соединения и воинские части. В целом, по словам Герасимова, уделяется приоритетное внимание развитию системы управления Вооруженных сил.
В частности, создаются структурные подразделения от округа до полкового звена, обеспечивающие повышение оперативности принятия решений. В прошлом году была завершена разработка единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене. В этом году начинаются поставки комплектов данной системы в мотострелковые и танковые соединения, и воинские части, передает "Интерфакс".
На этой же конференции Герасимов рассказал, что в России на каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Они способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах. Также создается межвидовая автоматизированная разведывательно-ударная система. В итоге время от разведки до поражения цели, по словам Герасимова, должно сократиться в 2-2,5 раза, а точность поражения повысится в 1,5-2 раза.
Глава Генштаба также отметил особую роль совершенствования структуры органов управления, создания специальных подразделений информационного обеспечения и внедрения программно-аппаратных комплексов. По его словам, все это позволило в полтора раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности.
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